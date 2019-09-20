اليوم الوطني / بلدية بارق تنهي استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



محايل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة بارق استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن البلدية كثّفت جهودها من خلال تزيين شوارع المحافظة الرئيسة وميادينها بالأعلام الخضراء، وتركيب اللوحات الوطنية على الطرقات، ورفع أعلام المملكة في الشوارع الرئيسة استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني, إضافة إلى توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات، وتركيب الإضاءات الملونة على مداخل الطرق وميادينها.

وأفاد أن البلدية سخرت إمكانياتها كافة منذ وقت مبكر لتجهيز أماكن احتفالات اليوم الوطني في جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها, وذلك في إطار سعي البلدية إلى القيام بواجباتها الوطنية وأهدافها الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.

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14:34ت م

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