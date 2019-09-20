اليوم الوطني / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الحدود الشمالية تبدأ خطتها الميدانية لإجازة اليوم الوطني الـ 89



عرعر 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

يبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية تنفيذ خطته للعمل الميداني في اليوم الوطني من خلال الفرق الميدانية في الأسواق والمتنزهات والمهرجانات والأماكن العامة خلال إجازة اليوم الوطني الـ 89, حيث جرى تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين للعمل خلال إجازة اليوم الوطني.

ويشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات والمراكز التابعة لهيئة مدينة عرعر.

وتتضمن الخطة تكثيف الجانب التوعوي وتوزيع مواد ومطبوعات الرئاسة العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن ناصر الحميد أن معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد وجه بمتابعة العمل وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية، لتحقيق ما تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

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14:33ت م

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