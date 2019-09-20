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2019-09-20 الحرس الوطني.. صفحة مضيئة ومكتسب حضاري تهيئة الشباب لخدمة بلدهم وتأهيل الكوادر العسكرية







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