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2019-09-20 فيديو.. رجال سلمان .. عين المملكة الساهرة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بعزيمة لا تلين وهمة تعانق قمة جبل طويق، يبذل رجال سلمان الحزم والعزم كل الغالي والرخيص فداءً لهذا الوطن استشعارًا منهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم. وفي الداخل والخارج يرفع السعوديون أكف الضراعة في هذا اليوم المبارك أن يسدد رميهم ويجعل النصر حليفهم.







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