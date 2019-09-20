- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإمارات ترفع تكلفة المشروبات الغازية 50 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإمارات ترفع تكلفة المشروبات الغازية 50 %
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
ابتداءً من 1 يناير 2020، سترفع حكومة دولة الإمارات، تكلفة المشروبات الغازية السكرية، بنسبة 50 %، ويأتي هذا التشريع؛ للحد من استهلاك المواطنين المفرط للسكر، وتحسين الصحة العامة.
التقليل في استهلاك المشروبات المحلاة، أحد أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها؛ لتحسين الصحة، وتقليل السعرات الحرارية الزائدة التي تتحول، حال عدم حرقها، إلى دهون تزيد من وزن الجسم، وبالتالي احتمالية إصابته بالأمراض.
وتوصي وزارة الصحة الإماراتية، بحسب موقع جولف نيوز، بأن البالغين يجب ألا يزيد معدل استهلاكهم من السكر عن 12 معلقة صغيرة يوميًا، وتحتوي العبوة الغازية الواحدة على 12 ملعقة سكر صغيرة.
وإذا كنت من مستهلكي المشروبات الغازية المحلاة بغزارة، فهناك بعض خطوات يمكنها المساعدة على تقليل هذه النسبة وهي تناول الفاكهة، شرب الماء، وإفراغ الثلاجة من أي مشروبات غازية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترفع تكلفة المشروبات الغازية 50 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.