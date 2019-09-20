أبرز الخاسرون من منشئي محتوى YouTube بعد السياسة الجديدة للمنصة

2019-09-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن موقع YouTube، يوم الخميس، أنه سيقوم بإعادة تحديد المعايير لمنشئي المحتوى من أصحاب القنوات الموثقة.

وتظهر شارة إثبات رمادية بجانب اسم القناة الموثقة، ويبدأ YouTube في إزالة تلك الشارات من القنوات التي لم تعد تستوفي المعايير الجديدة الأكثر صرامة، فحاليًا أي قناة تضم أكثر من 10 آلاف مشترك مؤهلة للتوثيق، لكن المنصة ستكون أكثر صرامة من الآن فصاعدًا.

يوتيوب يحذر

وفوجئ الآلاف حول العالم، بإرسال بريد إلكتروني من منصة YouTube، جاء فيها: “قناتك لم تعد تفي بالمعايير التي سيتم التحقق منها، ندرك أن هذا قد يكون مخيبًا للآمال، ولكننا نعتقد أن هذه التحديثات ستجعل المنصة أكثر اتساقًا للمستخدمين ومنشئي المحتوى عبر YouTube”.

موعد السياسة الجديدة:

والمعروف أن موعد تطبيق السياسة الجديدة يبدأ في أواخر أكتوبر، وسيعطي YouTube الأولوية لـ “القنوات البارزة التي لديها حاجة واضحة لإثبات أصالة المحتوى وتوثيقه”، ويجب أن يكون البحث على القناة كبيرًا، وأصحابها من ذوي الحضور القوي على الإنترنت خارج YouTube.

Advertisements

وحدد موقع “بيزنس إنسايدر”، أبرز منشئي المحتوى، في العالم، الخاسرين، من هذه السياسة الجديدة:

1- إل جي كيويز “Kiwiz”، لاعب فورتنايت المحترف، لديه 2.3 مليون متابع على YouTube، وشراكة وثيقة مع المنصة، ويتابع فيديوهاته من 15 إلى 20 مليون شخص شهريًا.

2- قناة “جيك بول Jake Paul”، التي اختفت علامة التوثيق منها بالفعل ولديه 19.6 مليون متابع.

3- “Infinite” قال إنه أيضًا تلقى رسالة البريد الإلكتروني من YouTube، ولديه 12.5 مليون مشترك على المنصة.

4- “Ducky the Gamer” لديه ما يقرب من نصف مليون مشترك، وتساءل كيف يمكن لـ YouTube أن يسلب فجأة علامة التوثيق بعد 8 سنوات كاملة من الحصول عليها؟.

5- أما فنانة الرسوم المتحركة “إليسَا Ilyssa”، والتي لديها قناة YouTube باسم Illymation، قالت: “هناك الكثير من القنوات التي تأخذ مقاطع الفيديو الخاصة بي، وتجني بالفعل أموالًا من ذلك، أعتقد أنني لست بحاجة لعلامة توثيقكم”، ولديها 1.3 مليون مشترك على قناتها.

6- وقال YouTuber Kavos، بعدد متابعين 1.1 مليون مشترك، إنها إجراءات لعينة لا طائل منها.