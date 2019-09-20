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الحوثي يتنصل من اتفاق السويد بعد ضربات التحالف شمال الحديدة
بعد جرائمهم المتكررة بحق المدنيين العزل
متابعات الخليج 365 - الرياض
بالرغم من أن الحوثيين لم يعملوا يومًا على تطبيق بنود اتفاق السويد إلا أنهم زعموا أن عمليات التحالف التي بدأت أمس في الحديدة تعني نسف هذا الاتفاق.
ميليشيا الحوثي زعمت أن ما وصفته بـ التصعيد شمال الحديدة ينسف اتفاق السويد، متناسية الجرائم التي ترتكبها كل يوم بحق المدنيين العزل بما فيهم النساء والأطفال.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أعلن مساء أمس، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.
وكشف التحالف أنه تم تدمير عدد ٤ مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بُعد والألغام البحرية في الحديدة.
وأضاف أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.
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