شكرا لقرائتكم موجة غبار تضرب محافظات مكة حتى السابعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-20 موجة غبار تضرب محافظات مكة حتى السابعة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم,من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية،على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه محافظة القنفذة،والليث،والخرمة،والمويه ،وتربة ،ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.







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