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2019-09-20 ضبط 14 امرأة أجنبية يمارسن أعمالًا منافية في عُمان متابعات الخليج 365 - متابعة ألقت الجهات المختصة في سلطنة عمان القبض على 14 امرأة من جنسيات مختلفة متورطات في أعمال منافية للآداب والأخلاق العامة. وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان مقتضب لها: قيادة شرطة محافظة مسقط تضبط عدد ١٤ امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهن.







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