شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض»: 138 مركزاً صحياً مناوباً في إجازة «اليوم الوطني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

خصصت الشؤون الصحية بالرياض نحو 138 مركز رعاية صحية أولية للعمل خلال إجازة اليوم الوطني في محافظات المنطقة.

وأوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص أن هذه المراكز المناوبة تعمل 8 ساعات يوميا وتصل لمدة 16 ساعة يوميا، في ما تتواصل ساعات العمل في عدد من المراكز إلى 24 ساعة.

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ونوهت الدكتورة الرصيص أن «صحة الرياض» تحرص على استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من خدماتها وبما يحقق تطلعاتهم.

وأوضحت أن هذه المراكز الصحية المناوبة تسعى إلى توفير خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظات منطقة الرياض لأكبر فترة زمنية ممكنة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروفهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية.

وتحرص مديرية الصحة من خلال المراكز الصحية المناوبة في إجازة اليوم الوطني على خدمة المواطنين وتلبية رغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها، وتحقيق مطالبهم بما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية، ضمن سعي صحة الرياض لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية.