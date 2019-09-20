شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 12 سورياً إثر مشاجرة جماعية في حي النسيم بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، بين عدة أشخاص وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم شرقي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على أطرافها، (12) وافداً سورياً، راوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.
وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
وبين أن شرطة منطقة الرياض تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 12 سورياً إثر مشاجرة جماعية في حي النسيم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.