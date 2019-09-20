شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 12 سورياً إثر مشاجرة جماعية في حي النسيم بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، بين عدة أشخاص وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم شرقي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على أطرافها، (12) وافداً سورياً، راوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وبين أن شرطة منطقة الرياض تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.