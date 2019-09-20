شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني يروي لـ«الخليج 365» قصة سحب السيارة المشتعلة في الخرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لمواطن في محافظة الخرج سحب سيارة مشتعلة متوقفة أمام مجموعة من المحلات التجارية، وأبعدها عنها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وروى المواطن علي القحطاني لـ«الخليج 365» تفاصيل الحادثة، إذ أفاد بأنه من منسوبي أحد القطاعات العسكرية في الخرج، كاشفاً أنه يوم (الأربعاء) الماضي وأثناء مروره بأحد الطرقات في حي السلام، شاهد سيارة تحترق وحولها أشخاص يحاولون إطفاءها لكن دون جدوى.

وأضاف القحطاني بأنه تناول حبلاً خاصاً بسحب المركبات، وربطه أسفل السيارة المشتعلة بصعوبة بسبب اشتداد اللهب، وربط الحبل بسيارته الخاصة، ثم سحبها إلى مكان آمن، حتى وصول فرق الدفاع المدني التي عمدت على إخماد الحريق من السيارة دون وقوع أيّ إصابت تذكر ولله الحمد.