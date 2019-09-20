شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» يلبي طلباً لإنشاء مدرسة لأبناء تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تفاعل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع تغريدة للإعلامي اليمني محمد الضبياني، نشرها في موقع التواصل «تويتر»، أرفق فيها تقريراً خبرياً نشرته قناة يمنية عن مجموعة من الأطفال اليمنيين في ريف تعز لم يجدوا مكاناً لهم لإكمال تعليهم إلا تحت شجرة يستظلون فيها.

ورد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، على تغريدة الضبياني التي تضمّنت تقريراً لقناة سهيل أظهرت مناشدات أهالي ريف تعز لبناء مدرسة تجمع أبناءهم تحت سقف واحد، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل في مناشدة المنظمات التي لم تستجيب.

وأعلن السفير آل جابر أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بدعم الشعب اليمني تنموياً وفي جميع المجالات، سيقوم البرنامج بالعمل مع الحكومة اليمنية لإنشاء مدرسة لهم، استكمالاً لمبادرات البرنامج التنموية المختلفة في جميع المحافظات اليمنية.