شكرا لقرائتكم خبر عن «نقابة السيارات» تدشن شخصية «كابتن حافلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

دشنت النقابة العامة للسيارات أمس (الخميس) شخصية ومسلسل كابتن حافلة، بمقر وزارة الحج والعمرة، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تطلقها النقابة العامة للسيارات في مشاركة المجتمع.

وأوضح مساعد الرئيس لشؤون النقل أسامة سمكري أن الفكرة من هذه المبادرة تقديم النصح والإرشاد في مناحٍ مختلفة، وتسعى إلى تعريف المجتمع بما يملكه ويقدمه «كابتن حافلة» من معلومات مفيدة.

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وأضاف: من خلال هذه الشخصية نسعى إلى تغيير المفهوم السائد عن سائقي الحافلات وإثبات أنهم مؤثرين في المجتمع وترسيخ كلمة «كابتن حافلة» بدل سائق حافلة.

كما أعرب وليد عبدالعزيز حلمي عن سعادته الغامرة بإطلاق شخصية ومسلسل كابتن حافلة، مضيفا أن رعاية هذه المبادرة تأتي إيمانا بالدور الذي تقوم به مثل هذه المبادرات، مقدما شكره الجزيل لجميع الجهات الراعية وإدارة المرور بالعاصمة المقدسة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وصحيفة "الخليج 365".

من جهته، أوضح المشرف العام على قطاع النقل بوزارة الحج والعمرة بسام غلمان أن مثل هذه المبادرات القيمة تأتي نتيجة الاهتمام والحرص الشديد من قبل النقابة العامة للسيارات على المشاركة المجتمعية، وأضاف «نحن سعداء اليوم بهذه الحصيلة، متمنين لفريق العمل النجاح الباهر في هذه المبادرة».

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الجهات الراعية على دعمها ورعايتها لهذه المبادرة من قبل راعي الحفل ومساعد الرئيس لشؤون النقل بالنقابة العامة للسيارات.