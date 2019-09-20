السعودية | شاهد .. أرامكو تكشف حجم الأضرار بمعمل خريص

شكرا لقرائتكم شاهد .. أرامكو تكشف حجم الأضرار بمعمل خريص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مسؤول تنفيذي في شركة أرامكو تعليقا على الهجمات التي طالت المنشأة، أنه في الوقت الذي كان فيه الفريق يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فورا.

كما أشار إلى أن الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام.

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من جهة أخرى، كشفت شركة أرامكو السعودية عن حجم الأضرار التي لحقت بمعاملها في خريص، والتي تم استهدافها بصواريخ من نوع كروز، ما تسبب باشتعال النيران في جزء من المعمل، والسيطرة عليه خلال 3 ساعات بواسطة فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للأمن الصناعي في المنشأة.

فيما استأنف المعمل إنتاجه من النفط بعد 24 ساعة من الهجوم بـ 320 ألف برميل يومياً.

كما تواصل فرق الصيانة أعمالها على مدار الساعة لإصلاح الأجزاء المتضررة من المعمل.