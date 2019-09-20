محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم فهد بن عايض القرني، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، خلال حفل أقيم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، أمس الأربعاء 19/ 1/ 1441هـ، في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.

وتلقى "القرني" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.

وتُبارك "الخليج 365" لـ"القرني"؛ داعية الله تعالى له بالمزيد من التقدم والنجاح. 20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 02:43 PM Advertisements "القرني" يحتفل بتخرجه من الكلية الأمنية برتبة "ملازم" "القرني" يحتفل بتخرجه من الكلية الأمنية برتبة "ملازم" احتفل الملازم فهد بن عايض القرني، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، خلال حفل أقيم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، أمس الأربعاء 19/ 1/ 1441هـ، في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.

وتلقى "القرني" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.

وتُبارك "الخليج 365" لـ"القرني"؛ داعية الله تعالى له بالمزيد من التقدم والنجاح. الكلمات المفتاحية ، "القرني" يحتفل بتخرجه من الكلية الأمنية برتبة "ملازم" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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