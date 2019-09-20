محمد بن مسعود - الدمام - مسرح ساحة احتفالات البلدية جاهز والعرضة حاضرة والزينة تعم أنهت بلدية محافظة القويعية جهودها للاحتفاء باليوم الوطني 89 المقام تحت شعار "همة حتى القمة"، وتوزعت جهودها الميدانية بوضع الأعلام الوطنية وصور القادة واللوحات الدعائية وإضاءات الزينة في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة. وجهزت مسرح ساحة احتفالات البلدية الذي سيقام عليه الاحتفال مساء الاثنين بحضور محافظ القويعية والمسؤولين بالمحافظة من مدنيين وعسكريين وأعيان المحافظة من المجلس المحلي والبلدي وجموع المواطنين. كما جهزت البلدية حزمة برامج وفعاليات للحفل بذكرى اليوم الوطني، من أبرزها العرضة السعودية تقدمها فرقة فنون عنيزة بمشاركة المحافظ وأبريت وطني بعنوان "همة حتى القمة"، وسيستمتع الحضور بأهازيج لون السامري والناقوز والحوطي، ومن ضمن البرامج فعاليات مسرح الطفل والشيلات الوطنية والكثير من الهدايا بهذه المناسبة للأطفال والعديد من البرامج والفعاليات المتنوعة الأخرى. Advertisements 20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 02:37 PM مسرح ساحة احتفالات البلدية جاهز والعرضة حاضرة والزينة تعم صور وفعاليات.. شاهد كيف تتهيأ القويعية للاحتفال باليوم الوطني صور وفعاليات.. شاهد كيف تتهيأ القويعية للاحتفال باليوم الوطني أنهت بلدية محافظة القويعية جهودها للاحتفاء باليوم الوطني 89 المقام تحت شعار "همة حتى القمة"، وتوزعت جهودها الميدانية بوضع الأعلام الوطنية وصور القادة واللوحات الدعائية وإضاءات الزينة في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة. وجهزت مسرح ساحة احتفالات البلدية الذي سيقام عليه الاحتفال مساء الاثنين بحضور محافظ القويعية والمسؤولين بالمحافظة من مدنيين وعسكريين وأعيان المحافظة من المجلس المحلي والبلدي وجموع المواطنين. كما جهزت البلدية حزمة برامج وفعاليات للحفل بذكرى اليوم الوطني، من أبرزها العرضة السعودية تقدمها فرقة فنون عنيزة بمشاركة المحافظ وأبريت وطني بعنوان "همة حتى القمة"، وسيستمتع الحضور بأهازيج لون السامري والناقوز والحوطي، ومن ضمن البرامج فعاليات مسرح الطفل والشيلات الوطنية والكثير من الهدايا بهذه المناسبة للأطفال والعديد من البرامج والفعاليات المتنوعة الأخرى. الكلمات المفتاحية ، صور وفعاليات.. شاهد كيف تتهيأ القويعية للاحتفال باليوم الوطني ،

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