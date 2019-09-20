محمد بن مسعود - الدمام - تجهيز الطرق الرئيسة والميادين وتزيينها بالأعلام أنهت أمانة منطقة نجران، بإشراف أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، كافة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية من خلال تجهيز الطرق والميادين. ورصدت "الخليج 365" تجهيز عدد من الطرق الرئيسة بمنطقة نجران وتزيينها بالأعلام والألوان الخضراء، وكذلك النوافير والشلالات والميادين العامة. Advertisements 20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 02:30 PM تجهيز الطرق الرئيسة والميادين وتزيينها بالأعلام أمانة نجران تنهي استعداداتها لليوم الوطني 89 أمانة نجران تنهي استعداداتها لليوم الوطني 89 أنهت أمانة منطقة نجران، بإشراف أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، كافة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية من خلال تجهيز الطرق والميادين. ورصدت "الخليج 365" تجهيز عدد من الطرق الرئيسة بمنطقة نجران وتزيينها بالأعلام والألوان الخضراء، وكذلك النوافير والشلالات والميادين العامة. الكلمات المفتاحية ، أمانة نجران تنهي استعداداتها لليوم الوطني 89 ،

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