محمد بن مسعود - الدمام - تُوفي والد اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة، وأُديت الصلاة على الفقيد، أمس الخميس، بعد صلاة العصر، بجامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، ودُفن بمقبرة شمال الرياض. ويتقبل العزاء بمنزل اللواء عيد العتيبي؛ في حي الصحافة بمدينة الرياض. 20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 02:16 PM Advertisements وفاة والد مدير شرطة منطقة مكة وفاة والد مدير شرطة منطقة مكة تُوفي والد اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة، وأُديت الصلاة على الفقيد، أمس الخميس، بعد صلاة العصر، بجامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، ودُفن بمقبرة شمال الرياض. ويتقبل العزاء بمنزل اللواء عيد العتيبي؛ في حي الصحافة بمدينة الرياض. الكلمات المفتاحية ، وفاة والد مدير شرطة منطقة مكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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