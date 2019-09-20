، شرطة الرياض تعلن القبض على ١٢ سورياً شاركوا في مشاجرة جماعية بـ "فيديو متداول" ،

محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، بين أشخاص عدة، وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم- شرقي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن القبض على أطرافها، (12) وافداً سورياً، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وبيّن أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.