، شرطة الرياض: ضبطنا المسلحين بالسواطير في فيديو اقتحام مركز التموينات ،

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر به قيام شخصَيْن مسلحَيْن بآلاتٍ حادة (سواطير)، باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، والاعتداء على عامل المركز، وسلب مبالغ مالية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية الجانيَّيْن؛ مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر، والقبض عليهما، وباستجوابهما أقرّا بارتكابهما الجريمة، وتمّ توقيفهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكّدت شرطة منطقة الرياض، أنها إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
شرطة الرياض: ضبطنا المسلحين بالسواطير في فيديو اقتحام مركز التمويناتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-20
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر به قيام شخصَيْن مسلحَيْن بآلاتٍ حادة (سواطير)، باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، والاعتداء على عامل المركز، وسلب مبالغ مالية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية الجانيَّيْن؛ مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر، والقبض عليهما، وباستجوابهما أقرّا بارتكابهما الجريمة، وتمّ توقيفهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكّدت شرطة منطقة الرياض، أنها إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
01:16 PM
"مواطن" ووافد "سوري" بالعقد الثاني من العمر
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر به قيام شخصَيْن مسلحَيْن بآلاتٍ حادة (سواطير)، باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، والاعتداء على عامل المركز، وسلب مبالغ مالية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية الجانيَّيْن؛ مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر، والقبض عليهما، وباستجوابهما أقرّا بارتكابهما الجريمة، وتمّ توقيفهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكّدت شرطة منطقة الرياض، أنها إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
، شرطة الرياض: ضبطنا المسلحين بالسواطير في فيديو اقتحام مركز التموينات ،
المصدر : الخليج 365
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