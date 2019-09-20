هكذا تبدو الحياة العائلية للملك سلمان وأبنائه

كشف الأمير سلطان بن سلمان نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعض تفاصيل حياته العائلية، وعلاقته وأخوته مع أبيهم الملك سلمان، وذكريات من الماضي حول الحياة الخاصة للعائلة الملكية.

وقال الأمير سلطان في فيديو نشره حساب "التواصل الحكومي" على تويتر، إن أبيه الملك سلمان كان حريضا على نشأتهم الاجتماعية والاختلاط بالناس، مضيفا: "كان حريضا ألا نعيش معزولين مع مدرس خاص في زاوية ملكية كما يسميها الناس".

وأوضح الابن الثاني للملك سلمان، أنه نشأ وإخوته في مدارس "الأنجال" التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي، وكانت مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس.

وأشار إلى أنهم تعرفوا على زملائهم من كل سكان الرياض، وكل الأهالي حاضرة وبادية، من خلال المدارس العامة وليست الخاصة.

ويرأس الأمير سلطان إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وهو أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم.

وتابع الأمير سلطان بن سلمان أنه نشأ وتربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن والده كان لديه نظام مهم وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى “جمعة الغداء” عند كل الأسر.

وشدد الأمير السعودي على أن الملك سلمان كان موجودا معهم في البيت دائما، موضحا أن الناس كانت تأتي إلى البيت كل يوم، من جميع المناطق.

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ولفت إلى أن الملك سلمان عودهم على الجلوس مع كبار القوم، حيث كان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبد العزيز في توحيد المملكة، واصفا هذه اللحظات بأنها لحظات ذهبية.

والملك سلمان هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، فهو أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة.

تزوج الملك سلمان الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري وأنجبت منه الأمير فهد، والأمير سلطان، والأمير أحمد، والأمير عبد العزيز، والأمير فيصل، والأميرة حصة.

كما تزوج الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حِثلين العجمي التي أنجبت منه الأمير محمد ولي العهد ووزير الدفاع، والأمير تركي، والأمير خالد، والأمير نايف، والأمير بندر، والأمير راكان.

وتزوج الأميرة سارة بنت فيصل بن ضيدان أبو اثنين السبيعي وتطلقا فيما بعد وأنجبت منه الأمير سعود. وتزوج الأميرة مضاوي بنت ماجد بن عبد العزيز الدويش المطيري وطلقها فيما بعد. وتزوج وفاء عبدالله الشهـري والأميرة سلطانة بنت منديل المنديل الخالدي. وفق "وكالة سبوتنيك".