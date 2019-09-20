أطلقت هيئة الترفيه مساء أمس (الخميس)، بمنطقة تبوك احتفالها باليوم الوطني الـ89 ضمن فعاليات “همة حتى القمة”، من خلال حزمة عروض وبرامج وفعاليات، وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان الواقع على امتداد طريق الملك فيصل، وسط حضور لافت من أهالي المنطقة. وبدأت الفعاليات بوضع هيئة الترفيه لحجر منحوت من جبال طويق، والتي تمثل استلهاماً من الكلمة الشهيرة “همة السعوديين مثل جبل طويق” للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في ثنايا حديثه بمؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي عقد في الرياض.
كما لبّت الفعاليات كل شرائح المجتمع وضمت العديد من العروض المتجولة والمسرح الموسيقي، ومنصة للفنانين، وفرق فلكلورية، وورش ترفيه للأطفال، كما ضمت أركاناً للتصوير، وأخرى للأسر المنتجة، وعربات متنقلة، ولوحات تبرز عدداً من الكلمات الوطنية. وضم موقع الاحتفال مناطق مخصصة تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بحجر من جبال طويق .. هيئة الترفيه تطلق احتفالها باليوم الوطني في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.