شاهد: بحجر من جبال طويق .. هيئة الترفيه تطلق احتفالها باليوم الوطني في تبوك

أطلقت هيئة الترفيه مساء أمس (الخميس)، بمنطقة تبوك احتفالها باليوم الوطني الـ89 ضمن فعاليات “همة حتى القمة”، من خلال حزمة عروض وبرامج وفعاليات، وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان الواقع على امتداد طريق الملك فيصل، وسط حضور لافت من أهالي المنطقة. وبدأت الفعاليات بوضع هيئة الترفيه لحجر منحوت من جبال طويق، والتي تمثل استلهاماً من الكلمة الشهيرة “همة السعوديين مثل جبل طويق” للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في ثنايا حديثه بمؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي عقد في الرياض.

كما لبّت الفعاليات كل شرائح المجتمع وضمت العديد من العروض المتجولة والمسرح الموسيقي، ومنصة للفنانين، وفرق فلكلورية، وورش ترفيه للأطفال، كما ضمت أركاناً للتصوير، وأخرى للأسر المنتجة، وعربات متنقلة، ولوحات تبرز عدداً من الكلمات الوطنية. وضم موقع الاحتفال مناطق مخصصة تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية.