بالصور: فتيات ينشدن السلام الملكي بلغة الإشارة في تبوك احتفاء باليوم الوطني

أدي مجموعة من الفتيات بمدينة تبوك، السلام الملكي بلغة الإشارة، خلال مشاركتهن في الحفل الختامي لاحتفاء فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة باليوم الوطني الـ89، وسط حماس وتصفيق زوار الفعاليات. وأوضحت صاحبة البادرة المعلمة فضة البلوي، أن الفكرة جاءت لتؤكد أن ذوي الإعاقة بشكل عام والصم منهم بشكل خاص لديهم مخزون كبير من حب الوطن والولاء له، ومن واجبنا أن نشركهم في الاحتفاء بيوم الوطن، الذي جاء هذا العام تحت شعار “همة حتى القمة”.

فيما أبهرت الطفلة لمياء مرزوق البلوي من ذوي الإعاقة، الجمهور بتعبيرها عن حب الوطن باللغة الصينية، حيث قامت بحفظ وأداء عدد من النصوص المترجمة إلى اللغة الصينية الخاصة بالتعبير عن حب الوطن.