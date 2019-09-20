أدي مجموعة من الفتيات بمدينة تبوك، السلام الملكي بلغة الإشارة، خلال مشاركتهن في الحفل الختامي لاحتفاء فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة باليوم الوطني الـ89، وسط حماس وتصفيق زوار الفعاليات. وأوضحت صاحبة البادرة المعلمة فضة البلوي، أن الفكرة جاءت لتؤكد أن ذوي الإعاقة بشكل عام والصم منهم بشكل خاص لديهم مخزون كبير من حب الوطن والولاء له، ومن واجبنا أن نشركهم في الاحتفاء بيوم الوطن، الذي جاء هذا العام تحت شعار “همة حتى القمة”.
فيما أبهرت الطفلة لمياء مرزوق البلوي من ذوي الإعاقة، الجمهور بتعبيرها عن حب الوطن باللغة الصينية، حيث قامت بحفظ وأداء عدد من النصوص المترجمة إلى اللغة الصينية الخاصة بالتعبير عن حب الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: فتيات ينشدن السلام الملكي بلغة الإشارة في تبوك احتفاء باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.