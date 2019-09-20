“ساما”: 4 شركات تأمين تتباحث للاندماج

قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” للرقابة المالية، الدكتور فهد الشثري، إن هناك مباحثات تجرى حالياً لعمليتي اندماج بين 4 شركات في قطاع التأمين. وأوضح الشثري أن المباحثات بين الشركات الأربع لا تزال في مراحلها الأولية، معرباً -وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”- عن أمله في أن يشهد القطاع المزيد من الاندماجات في المستقبل.

وأبان خلال حديثه في إحدى جلسات مؤتمر “يوروموني السعودية” أن الاندماجات التي حدثت في المملكة خلال الفترة الماضية، كانت مبنية على وضع السوق بهدف خلق قيمة مضافة. وأكد أهمية الاندماجات في قطاع التأمين، لأنها ستتمخض عن كيانات جديدة تكون قادرة على تلبية متطلبات المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على دعم القطاع بالتشريعات اللازمة والكفاءات. وأوضح الشثري أن قطاع التأمين يسير في الطريق الصحيح ويعد إحدى ركائز القطاع المالي، وأن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين تعزز متانة القطاع، وتمكن من الاستجابة للمتطلبات التي يحتاج إليها اقتصاد المملكة.