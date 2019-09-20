أقامت محافظة جدة، أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ89، بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بطريق الكورنيش، أمس الخميس، تحت شعار “الهمة حتى القمة”. ومن بين الفعاليات التي تم تنظيمها العرضة النجدية والفنون الشعبية، ومسيرة لعروض الأزياء التي مثلت الموروث السعودي الثقافي، إلى جانب عروض وأغانٍ وطنية بالمسرح الموسيقي.
وضمت الفعاليات أيضا عربات متنقلة للطعام، وشاشات العرض الحي، وورش عمل للأطفال، كما ضمت الألعاب النارية التي نالت استحسان أهالي وزوار المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “جدة” تحتفل بـ “اليوم الوطني الـ 89” بطريقة خاصة .. هذه العروض تم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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