بالصور: “تعليم جازان” يُعزي ذوي الطالبين “جدع وهزازي” المتـوفيين إثر حـادث...

زار وفد من إدارة التعليم بمنطقة جازان، أمس (الخميس)، أسرة الطالبين اللذين تـوفيا؛ إثر حـادث مروري مروّع خلال عودتهما من المدرسة الواقعة في محافظة الحرث بجازان إلى منزليهما. وقدم مساعد مدير عام تعليم منطقة جازان خالد عسيري، تعازي وزير التعليم حمد آل الشيخ لذوي الطالبين خالد جدع، ومحمد هزازي، كما نقل تعازي مدير عام التعليم وكل أسرة التعليم بالمنطقة لأسرتهما، سائلاً الله لهما الرحمة والمغفرة ولأسرتهما الصبر والسلوان.

كما قام العسيري بزيارة إلى الطلاب الـخمسة المصـابين بالحـادث للاطمئنان على صحتهم، مؤكداً حرص الإدارة بالتعاون مع الشؤون الصحية على تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ليعودوا إلى مدارسهم بصحة وعافية.