مصرع مبتعثة سعودية في ولاية “ديلاوير” في حادث مروري بأمريكا

لقيت مبتعثة سعودية تدعى ” أمل الشيبة ” مصرعها بعد تعرضها لحادث مروري مروع في ولاية ديلاوير الأمريكية . وعلمت مصادر ، أن الحادث قد وقع للمبتعثة أثناء ذهابها صباح أمس الخميس لمعهد اللغة الإنجليزية بجامعة ديلاوير بمدينة “نيوآرك” . ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها المصادر، فسوف يتم نقل جثمان المبتعثة اليوم أو غدا السبت للمملكة . وسوف نوافيكم بتفاصيل جديدة حال ورودها .

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