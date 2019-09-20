قائد الهايلوكس الهارب بعد دهس شابين بـ«أبو عريش» يسلم نفسه

سلم قائد مركبة هايلوكس نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة، بعدما دهس شابين عمدًا أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة «أبو عريش» الأربعاء الماضي وفر هاربًا من الموقع؛ ما تسبب في إصابتهما.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم شابين عمدًا بعد ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة «أبو عريش» مساء يوم الأربعاء 19/1/1441 هـ؛ ما نتج عنه إصابتهما، وفراره من الموقع مترجلًا؛ فقد قام بعد ذلك بتسليم نفسه إلى مركز شرطة أحد المسارحة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإشعار النيابة العامة.

وشرطة منطقة جازان إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.