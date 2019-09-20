المالكي: التحالف دمر أهدافًا معادية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي أنه إلحاقًا بالبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف أمس الخميس، بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد؛ فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف، فجر اليوم، عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد، وكذلك الألغام البحرية؛ حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (استوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكدًا أن لقيادة القوات المشتركة للتحالف، الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها كافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق استوكهولم وإنهاء الانقلاب.