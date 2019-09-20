اليوم الوطني/ هيئة الترفيه تطلق احتفال منطقة الباحة باليوم الوطني الـ 89



الباحة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الهيئة العامة للترفيه أمس بمنطقة الباحة الاحتفال، "اليوم الوطني الـ 89 للمملكة "ضمن فعاليات" همّة حتى القمّة، من خلال حزمة وعروض وبرامج وفعاليات ولوحات وأركان تمتزج فيها قيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ المملكة العربية

وتتضمنت الفعاليات التي تلبي شرائح المجتمع كافة بكل فئاته العمرية العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي, ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الأهازيج الوطنية، بالإضافة إلى العرضة الشعبية, واللورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق, كما يضم موقع الاحتفالات أركاناً للتصوير، وأخرى للأسر المنتجة، وعربات متنقلة ولوحات ثابتة تبرز عدداً من الكلمات الوطنية.

// انتهى //

13:54ت م

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الباحة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الهيئة العامة للترفيه أمس بمنطقة الباحة الاحتفال، "اليوم الوطني الـ 89 للمملكة "ضمن فعاليات" همّة حتى القمّة، من خلال حزمة وعروض وبرامج وفعاليات ولوحات وأركان تمتزج فيها قيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ المملكة العربية السعودية ، وذلك بطريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وسط حضورٍ لافت من أهالي المنطقة.وتتضمنت الفعاليات التي تلبي شرائح المجتمع كافة بكل فئاته العمرية العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي, ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الأهازيج الوطنية، بالإضافة إلى العرضة الشعبية, واللورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق, كما يضم موقع الاحتفالات أركاناً للتصوير، وأخرى للأسر المنتجة، وعربات متنقلة ولوحات ثابتة تبرز عدداً من الكلمات الوطنية.// انتهى //13:54ت م0084

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