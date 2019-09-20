اليوم الوطني / بلدية وسط الدمام تنظم أوبريت "رؤية وطن"



الدمام 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تنظم بلدية وسط الدمام، يوم الاثنين المقبل بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة " همة حتى القمة "، أوبريت تحت عنوان "رؤية وطن".

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري، أن البلدية قامت بتجهيز برنامج متكامل للأوبريت يتضمن لوحات، "رؤية وطن".

ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء و الولاء للدين ثم الملك والوطن، مشيراً إلى أن هذا الأوبريت يأتي متزامنا مع برنامج أمانة المنطقة الشرقية للاحتفاء باليوم الوطني ،التي تحرص على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، إضافة إلى تعزيز المشاركة في اليوم الوطني وتسخير الإمكانات كافة.

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13:53ت م

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