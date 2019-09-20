السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى تجتمع بسفير إيرلندا في المملكة



الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، لاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان الايرلندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بين المجلسين.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

13:51ت م

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الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيرلندية اجتماعًا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب مع سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جيرارد ماكوي، وذلك بمقر المجلس بالرياض أمس.وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، لاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان الايرلندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بين المجلسين.يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //13:51ت م0081

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