اليوم الوطني / شؤون الحرمين تعلن استعداداتها وبرامجها لليوم الوطني الـ 89



مكة المكرمة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من البرامج والفعاليات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وتستعد الرئاسة لهذا اليوم التاريخي بعددٍ من الفعاليات عن توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وعن تاريخ الحرمين الشريفين وتاريخ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وآخر عن توسعات الحرمين الشريفين في عهد الدولة

كما اشتملت هذه الفعاليات على عدد من المحاضرات والندوات يقدمها أصحاب المعالي من أئمة وشيوخ المسجد الحرام، تهدف إلى إبراز جهود الدولة - حفظها الله - في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من زوار وعمار.

يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإحياء المناسبة العزيزة بتوحيد هذا الوطن الغالي.

// انتهى //

13:50ت م

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مكة المكرمة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من البرامج والفعاليات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وتستعد الرئاسة لهذا اليوم التاريخي بعددٍ من الفعاليات عن توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وعن تاريخ الحرمين الشريفين وتاريخ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وآخر عن توسعات الحرمين الشريفين في عهد الدولة السعودية كما اشتملت هذه الفعاليات على عدد من المحاضرات والندوات يقدمها أصحاب المعالي من أئمة وشيوخ المسجد الحرام، تهدف إلى إبراز جهود الدولة - حفظها الله - في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من زوار وعمار.يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإحياء المناسبة العزيزة بتوحيد هذا الوطن الغالي.// انتهى //13:50ت م0080

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