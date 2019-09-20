اليوم الوطني / غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا بمناسبة باليوم الوطني الـ 89



الأحساء 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع عدد من شركائها، يوم الاثنين القادم، تزامنًا مع برامج الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مهرجانًا احتفاليًا ضمن برامج احتفالات محافظة الأحساء.

وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أن فعاليات المهرجان ستتضمن أنشطة وبرامج متنوعة تشتمل على أوبريت وطني، ولوحة استعراضية يقدمها مجموعة من الأطفال، والاحتفاء بأبناء شهداء الوطن وتكريمهم، وتنظيم معرض تشكيلي تفاعلي لبعض فنانات الأحساء، إضافة إلى العرضة

كما يشتمل المهرجان على مسابقات ثقافية وبرامج ترفيهية متنوعة للأطفال والأسر وفقرات فنون شعبية، بالإضافة إلى توزيع شتلات خضراء احتفالية لضيوف المهرجان مقدمة من المؤسسة العامة للري.

ونوه الدكتور آل الشيخ مبارك، بالمشاركة الرسمية والاجتماعية والشعبية الواسعة، نسبة لما تمثله هذه المناسبة من قيم ومعاني تسمو المشاهر الوطنية المخلصة للقيادة الرشيدة, وترسّخ لمسيرة وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي ونحتفي بمنجزات، الوطن الغالي ومسيرته التنموية الحضارية العصرية في مختلف القطاعات، إضافة إلى إرساء قواعد النهضة والتطور ودعائم الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المهرجان تأتي استمرارًا لنهج الغرفة في تنظيم الفعاليات الوطنية والمجتمعية المختلفة التي تحتفي بالوطن ومنجزاته الكبيرة.

// انتهى //

13:49ت م

0079



الأحساء 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع عدد من شركائها، يوم الاثنين القادم، تزامنًا مع برامج الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مهرجانًا احتفاليًا ضمن برامج احتفالات محافظة الأحساء.وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أن فعاليات المهرجان ستتضمن أنشطة وبرامج متنوعة تشتمل على أوبريت وطني، ولوحة استعراضية يقدمها مجموعة من الأطفال، والاحتفاء بأبناء شهداء الوطن وتكريمهم، وتنظيم معرض تشكيلي تفاعلي لبعض فنانات الأحساء، إضافة إلى العرضة السعودية كما يشتمل المهرجان على مسابقات ثقافية وبرامج ترفيهية متنوعة للأطفال والأسر وفقرات فنون شعبية، بالإضافة إلى توزيع شتلات خضراء احتفالية لضيوف المهرجان مقدمة من المؤسسة العامة للري.ونوه الدكتور آل الشيخ مبارك، بالمشاركة الرسمية والاجتماعية والشعبية الواسعة، نسبة لما تمثله هذه المناسبة من قيم ومعاني تسمو المشاهر الوطنية المخلصة للقيادة الرشيدة, وترسّخ لمسيرة وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي ونحتفي بمنجزات، الوطن الغالي ومسيرته التنموية الحضارية العصرية في مختلف القطاعات، إضافة إلى إرساء قواعد النهضة والتطور ودعائم الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المهرجان تأتي استمرارًا لنهج الغرفة في تنظيم الفعاليات الوطنية والمجتمعية المختلفة التي تحتفي بالوطن ومنجزاته الكبيرة.// انتهى //13:49ت م0079

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا بمناسبة باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.