اليوم الوطني / قادة القطاعات الأمنية بالحدود الشمالية يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ89



عرعر 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من قادة القطاعات العسكرية بمنطقة الحدود الشمالية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأوضح مدير شرطة الحدود الشمالية اللواء جعيدان بن متعب المطيري أن اليوم الوطني يُعد مناسبة غالية على نفوسنا جميعاً وخالدة في نفوسنا نستلهم من خلالها تلك التضحيات الجبارة والإنجازات العظيمة التي تحققت على يد مؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

وأفاد أن اليوم الوطني أحد أهم المناسبات الوطنية, حيث تحتفل المملكة بهذه المناسبة التي ُتصادف توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ونسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة، والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهٍ وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم ، وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.

من جهته, قال مدير جوازات المنطقة العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي: " تحل علينا هذه الأيام مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ومنتمٍ لهذا البلد نحتفل بها باليوم الوطني الـ89 لتوحيد المملكة, ويشعر معها الجميع بالفخر والاعتزاز لصناع تاريخ هذا اليوم وفي مقدمتهم الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه الأفذاذ الذين حملوا على عاتقهم شعلة البناء والتنمية بجميع الجوانب في توازن حكيم وتطور فريد جعل لبلدنا موقعاً خاصاً ومتقدماً على مستوى العالم.

وأبان أن أبهى صور الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني هي تجديد وتأكيد الالتزام بنطاق المسؤولية وتحمل الأمانة على كل من ألقيت على عاتقه منا والعمل الدؤوب على المشاركة في التنمية الشاملة والعملاقة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -.

بدوره بين قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالحدود الشمالية العقيد فيصل بن عواض المطيري أن اليوم الوطني مناسبة نستذكر خلالها كل مشاعر الفخر والاعتزاز لتأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ورجاله المخلصين، التي وحد خلالها هذا البلاد, مضيفاً أن مسيرة البناء والتطور والتنمية تتواصل أصبحت أنموذجاً نتفاخر به بين الأمم.

فيما قال مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد نايف بن جهيم الرويلي : إن مناسبة اليوم الوطني للمملكة يجتمع فيها الوطن على قلب رجل واحد تحت راية التوحيد ويفتخر بها أبناؤها بنقل صورة مشرفة للعالم لما تشهده من نهضة وتقدم في المجالات كافة من خلال المشاريع والبرامج التي تترجم رؤية المملكة 2030, مما انعكس على رفاهية العيش الكريم لكل أبناء هذا الوطن.

ولفت الانتباه إلى أن في ميدان الأمن يظهر جلياً للعيان ما تتمتع به البلاد من استقرار في الأمن الذي هو نتاج لتطبيق شرع الله لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن وأيضاً من خلال العمل على التطوير المستمر للإدارات والأنظمة القانونية ومراجعة الخطط المستقبلية بما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين الأداء من خلال رفع مستوى التدريب واستخدام التقنيات الحديثة.

من جهته أكد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالحدود الشمالية الرائد عبيدالله سالم الحربي أن المنجَز التنموي للمملكة شاهدٌ على مكانتها بين أقرانها عالمياً, مشيراً إلى أن المملكة دولة عصرية صعدت إلى مصاف المراتب الأولى وعضو بارز في هيئة الأمم المتحدة ورائدة للأمة الإسلامية وبيت للعرب, مضيفاً أن الأمن أصبح علامةً بارزةً في تاريخ المملكة ومضرباً للمثل في الاستقرار والأمان الذي تفخر به البلاد.

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13:48ت م

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