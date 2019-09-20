اليوم الوطني / عروض ترفيهية في احتفالات محافظة بقيق باليوم الوطني الـ 89



الدمام 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تنظم لجنة المناسبات في محافظة بقيق يوم الاثنين القادم، برنامجاً خاصاً احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة يتضمّن العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية المتنوعة، والعروض العسكرية والثقافية والترفيهية الهادفة، وذلك بساحة بلدية محافظة بقيق للاحتفالات.

ويتضمن البرنامج فعاليات ومسابقات وعروض متنوعة تشمل فقرات غنائية وإنشادية وعروض الفلكلور الشعبي، والمسابقات والجوائز والعروض الكوميدية والبهلوانية وعدد من الفعاليات منها المسيرة الوطنية بالسيارات الكلاسيكية والكرنفال الوطني الذي يضم عروض الألعاب والمسابقات الترفيهية ومسرح الفعاليات والمسابقات, الذي يقدم بعض الفلكلوريات الشعبية والأغاني الوطنية وبعض الأركان التفاعلية للأطفال، بالإضافة إلى الأوبريت الوطني وعدد من العروض المرئية عن الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، والعرضة

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن البلدية قامت باستعدادها المبكر للاحتفال بهذه المناسبة, حيث جهزت المرافق العامة والميادين وزينت الشوارع والمباني الحكومية برايات الوطن، ووضعت الإنارة والعناقيد المضيئة على مبنى المحافظة والبلدية والطرق الرئيسة باللونين الأبيض والأخضر، وركبت 20 من اللوحات المعبرة برسائل الحب والولاء والانتماء للوطن الغالي بمدخلي المحافظة الشمالي والجنوبي وبالطرق الرئيسية والفرعية وعلى المباني الحكومية، إضافة إلى تركيب 1000 علم في جميع الطرقات والشوارع بالمحافظة.

كما كثفت البلدية جهودها في تهيئة ساحة الاحتفال والمرافق العامة بالمحافظة كالحدائق والساحات لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.

يذكر أن احتفالات محافظة بقيق باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة, حيث تتوحد جهودهم تحت إشراف ومتابعة من محافظة بقيق ممثلة في لجنة المناسبات لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية.

// انتهى //

13:47ت م

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الدمام 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستنظم لجنة المناسبات في محافظة بقيق يوم الاثنين القادم، برنامجاً خاصاً احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة يتضمّن العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية المتنوعة، والعروض العسكرية والثقافية والترفيهية الهادفة، وذلك بساحة بلدية محافظة بقيق للاحتفالات.ويتضمن البرنامج فعاليات ومسابقات وعروض متنوعة تشمل فقرات غنائية وإنشادية وعروض الفلكلور الشعبي، والمسابقات والجوائز والعروض الكوميدية والبهلوانية وعدد من الفعاليات منها المسيرة الوطنية بالسيارات الكلاسيكية والكرنفال الوطني الذي يضم عروض الألعاب والمسابقات الترفيهية ومسرح الفعاليات والمسابقات, الذي يقدم بعض الفلكلوريات الشعبية والأغاني الوطنية وبعض الأركان التفاعلية للأطفال، بالإضافة إلى الأوبريت الوطني وعدد من العروض المرئية عن الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، والعرضة السعودية وعروض الأطفال وعدد من اللوحات الوطنية والبرامج التفاعلية.وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن البلدية قامت باستعدادها المبكر للاحتفال بهذه المناسبة, حيث جهزت المرافق العامة والميادين وزينت الشوارع والمباني الحكومية برايات الوطن، ووضعت الإنارة والعناقيد المضيئة على مبنى المحافظة والبلدية والطرق الرئيسة باللونين الأبيض والأخضر، وركبت 20 من اللوحات المعبرة برسائل الحب والولاء والانتماء للوطن الغالي بمدخلي المحافظة الشمالي والجنوبي وبالطرق الرئيسية والفرعية وعلى المباني الحكومية، إضافة إلى تركيب 1000 علم في جميع الطرقات والشوارع بالمحافظة.كما كثفت البلدية جهودها في تهيئة ساحة الاحتفال والمرافق العامة بالمحافظة كالحدائق والساحات لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.يذكر أن احتفالات محافظة بقيق باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة, حيث تتوحد جهودهم تحت إشراف ومتابعة من محافظة بقيق ممثلة في لجنة المناسبات لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية.// انتهى //13:47ت م0077

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