السعودية اليوم / محافظ صبيا يتفقد الواجهة البحرية بقوز الجعافرة



صبيا 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

قام محافظ صبيا منصور بن زيد الداود أمس ، بجولة تفقدية لمركز قوز الجعافرة شملت الواجهة البحرية وعدد من المشروعات والقرى التابعة للمركز.

وشملت الجولة الوقوف على مشروعات الكورنيش والواجهة البحرية و موقع الحديقة العامة لقرى مركز قوز الجعافرة , مستمعاً من رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي ورئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس أحمد الأحوس لشرح مفصل عن تلك المشروعات والمراحل المنجزة ومنها والخدمات التي ستوفرها لأهالي وزوار المركز ما تمثله من أهمية في تنمية وتطوير المركز والقرى التابعة له وإبراز ما يمتاز به من موقع سياحي واقتصادي هام لوقوعه في منطقة وسط بين مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلة وصفاة جازان من جهة ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد من جهة أخرى.

وأعرب محافظ صبيا في ختام الجولة عن سعادته بالزيارة التي تأتي بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لتفقد والوقوف على احتياجات المواطنين في مراكز وقرى محافظة صبيا , مشدداً على أهمية بذل جهودهم وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتطوير وتنمية قرى المركز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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13:43ت م

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