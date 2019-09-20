اليوم الوطني / قصر الإمارة التاريخي بنجران.. يروي للأجيال وحدة وطن



نجران 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

يصنّف قصر الإمارة التاريخي بمنطقة نجران الذي يزدان بجماليات الطراز المعماري للبيت النجراني القديم من المباني التاريخية العريقة في هذا الوطن الغالي، حيث لا يزال رمزاً ومعلماً تاريخياً خالداً يحكي قصة من قصص تأسيس وتوحيد وبناء المملكة العربية

ويقع قصر الإمارة التاريخي بمدينة نجران القديمة بشكله التراثي الملفت كنموذج لحسن التصميم ودقته، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء فيه عام 1363هـ، ليكون أول مقر لإمارة منطقة نجران في ذلك الوقت.

وتبلغ مساحة القصر 6252 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاث طوابق تحتوي على 65 غرفة، يوجد في الطابق الأول مجلس الأمير ومكان استقبال المواطنين، وفي فناء القصر بئر قديمة إلى جوار المسجد، ويتميز من الأعلى بتلك الأبراج الدائرية التي قامت في زواياه الأربع كحصون منيعة وأبراج للمراقبة.

وجُهزت ساحات وملحقات القصر ليكون موقعًا ملائمًا لمزاولة وعرض الحرف والصناعات اليدوية، ومعلمًا وطنياً وشاهداً تاريخياً حاضراً للأجيال يحكي قصة وطن.

// انتهى //

13:42ت م

0073



نجران 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسيصنّف قصر الإمارة التاريخي بمنطقة نجران الذي يزدان بجماليات الطراز المعماري للبيت النجراني القديم من المباني التاريخية العريقة في هذا الوطن الغالي، حيث لا يزال رمزاً ومعلماً تاريخياً خالداً يحكي قصة من قصص تأسيس وتوحيد وبناء المملكة العربية السعودية ، التي قام بها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.ويقع قصر الإمارة التاريخي بمدينة نجران القديمة بشكله التراثي الملفت كنموذج لحسن التصميم ودقته، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء فيه عام 1363هـ، ليكون أول مقر لإمارة منطقة نجران في ذلك الوقت.وتبلغ مساحة القصر 6252 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاث طوابق تحتوي على 65 غرفة، يوجد في الطابق الأول مجلس الأمير ومكان استقبال المواطنين، وفي فناء القصر بئر قديمة إلى جوار المسجد، ويتميز من الأعلى بتلك الأبراج الدائرية التي قامت في زواياه الأربع كحصون منيعة وأبراج للمراقبة.وجُهزت ساحات وملحقات القصر ليكون موقعًا ملائمًا لمزاولة وعرض الحرف والصناعات اليدوية، ومعلمًا وطنياً وشاهداً تاريخياً حاضراً للأجيال يحكي قصة وطن.// انتهى //13:42ت م0073

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.