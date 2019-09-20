اليوم الوطني / بلدية حجر تطلق فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ ٨٩



مكة المكرمة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت بلدية مركز حجر أمس, فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ ٨٩ الذي تنفذه مؤسسة الدرة المتكاملة لتنظيم المهرجانات والمؤتمرات لمدة خمسة أيام, بحضور محافظ رابغ أيمن بن مبيريك الغانمي, وعدد كبير من الأهالي والزوار.

وأوضح المشرف على المهرجان عاطف الزبالي أن المهرجان يشتمل على العديد من الفعاليات التي تناسب الفئات العمرية كافة, حيث جرى تجهيز مسرحاً خاصاً للأسرة والطفل, ومسرحاً آخر للفعاليات الشبابية في حديقة الدائري, كما جهزت بلدية حجر الموقع بكامل الاحتياجات من إنارة وأعلام وتوفير الخدمات كافة لزوار المهرجان.

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13:40ت م

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