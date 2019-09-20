اليوم الوطني / مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



مكة المكرمة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وبين أن هذه المناسبة الغالية نستلهم منها ماضينا المجيد وعمق حدث تاريخي فريد يوم أن وحّدَ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أرجاء هذه البلاد المباركة تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الخالدة التي لا نزال نستظل تحت ظلالها وننعم في الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة، ومسيرة النهوض العملاقة التي تلف أرجاء هذا الوطن المعطاء في شتى الميادين ومختلف أوجه الحضارة والتقدم والرقي تحت ظل قيادة رشيدة تحكم شرع الله وتحتكم إليه وتقيم شعائر الله وتعززها من خلال إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد هيأت لها كل السبل والإمكانات وكل أنواع الدعم لتبقى شامة في جبين هذه الأمة المباركة ومحققة لإعزاز دين الله.

وسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا, وأن يديم علينا نعمه ظاهرةً وباطنة، مجدداً العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالسمع والطاعة وبذل الغالي والنفيس.

// انتهى //

13:39ت م

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