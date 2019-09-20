اليوم الوطني / الرياضات اللاسلكية تشارك بفعاليات مميزة بالجبيل في اليوم الوطني للمملكة



الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

يشارك الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم " بفعاليات على شاطئ الفناتير بالجبيل بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة .

وستقام الفعاليات غداً ولمدة يومين من الساعة 4-9 مساءً وتشمل عروض السيارات اللاسلكية وسيمو ليتر وتجارب السيارات اللاسلكية ، حيث تأتي ضمن الجهود والأنشطة المستمرة للاتحاد برئاسة سعود الفغم للمشاركة في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية.

وسينظم الاتحاد يوم الاثنين المقبل في نفس المكان بطولة سوبر ساند دراق لمدة يوم واحد لفئتي السيارات ( الكهربائية - البنزين ).

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13:30ت م

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