الان تتابع أرامكو السعودية واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل من خريص بحلول نهاية سبتمبر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال مسؤول تنفيذي بأرامكو السعودية اليوم الجمعة إن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر أيلول من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.
وقال فهد عبد الكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحفيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية إن
أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.
ورأي مراسلو رويترز أعمال إصلاح جارية، مع رافعات أقيمت حول عمودي تثبيت محترقين، يشكلان جزءا من وحدات لفصل الغاز عن النفط، وأنابيب منصهرة.
وقال عبد الكريم إن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع.
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