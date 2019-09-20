الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة 1441 برقم الإقامة عبر منصة ابشر

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة إلكترونيا حيث تعمل مديرية الجوازات علي توفير الوقت والجهد المبذول عي المواطنين والمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية،حيث يمكن الوصول إلي معلومات التأشيرة ومدتها ومعرفة تاريخ انتهاءها وموعد تجديدها ومعرفة رقم التأشيرة وإمكانية الحصول عليها، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة متاحة عبر موقع أبشر، يجب التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية لصاحب التأشيرة وكتابة المعلومات الخاصة بصاحب التأشيرة بكل دقة ثم وضع صورة شخصية له وتوقيع وختم الطلب من قبل صاحب العمل، ويشترط أن يكون جواز السفر ورخصة الإقامة سارية، مع وجود تصريح من صاحب العمل التابع لصاحب التأشيرة، وتبلغ تكلفة تأشيرة الخروج والعودة للفرد 200 ريال سعودي أما قيمة رسوم تأشيرة متعددة الخروج والعودة قيمتها 500 ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

يمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر موقع أبشر من خلال إدخال رقم الإقامة أو التأشيرة وأتباع الخطوات التالية :

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الدخول إلي منصة أبشر.

ثم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية ثم الضغط علي الجوازات.

ثم الضغط علي الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي : ( رقم الإقامة، ورقم هوية الكفيل، وإدخال الرمز المرئي المكون من أربعة أرقام، وإدخال رقم التأشيرة).

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

يمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال الدخول علي منصة أبشر ثم كتابة رقم الإقامة ورقم هوية الكفيل، ثم رقم التأشيرة ورقم جواز السفر، للمقيم أو أحد أفراد أسرته ثم النقر علي كلمة عرض وسوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة المستعلم عنها، حيث يتم عرض تاريخ التأشيرة بالتقويم الهجري والميلادي، ويجب التأكد من تاريخ العودة التي يحددها الكفيل.

استعلام عن تأشيرة

يمكن الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من خلال الدخول علي موقع أبشر ثم أختيار الجوازات ثم التأشيرات وسوف تظهر صفحة يوجد بها جميع أنواع التأشيرات أنقر علي كلمة أستمرار،سيتم انتقالك إلي صفحة يوجد بها جميع التابعين لك من أفراد الأسرة والعمال، قم باختيار من ترغب في إصدار تأشيرة له سوف يتم عرض معلومات بيانات هذا الشخص قم بكتابة موع العودة، ثم أضغط علي إصدار تأشيرة خروج وعودة، وبهذه الخطوات قد أتممت بنجاح عملية إصدار تأشيرة الخروج والعودة.