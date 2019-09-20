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انطلقت، اليوم، أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة في محافظة جدة، تحت شعار "الهمّة حتى القمّة " التي أُقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش.
وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعددٍ من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي، إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغانٍ وطنية بالمسرح الموسيقي.
كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال؛ لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة، واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات، ونالت استحسان أهالي المحافظة وزوّارها.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 12:54 PM
تحت شعار "الهمّة حتى القمّة"بالصور .. انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه باليوم الوطني في جدة
انطلقت، اليوم، أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة في محافظة جدة، تحت شعار "الهمّة حتى القمّة " التي أُقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش.
وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعددٍ من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي، إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغانٍ وطنية بالمسرح الموسيقي.
كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال؛ لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة، واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات، ونالت استحسان أهالي المحافظة وزوّارها.
، بالصور .. انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه باليوم الوطني في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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