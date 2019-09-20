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قال منير بن صالحة؛ محامي الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي؛ إن "بن علي" ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي.
وكتب المحامي منشوراً في حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قال فيه إن "الرئيس بن علي -رحمه الله- ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي، وأوصى بأن تنشر بعد وفاته".
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 12:57 PM
أوصى أن تنشر بعد وفاته
قال منير بن صالحة؛ محامي الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي؛ إن "بن علي" ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي.
وكتب المحامي منشوراً في حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قال فيه إن "الرئيس بن علي -رحمه الله- ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي، وأوصى بأن تنشر بعد وفاته".
، "بن علي" ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي ،
المصدر : الخليج 365
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