السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يطلق بالرباط مشروعًا للهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا



الرباط 21 محرم 1441 ه موافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أطلق الاتحاد الأوروبي، أمس بالرباط، مشروعًا للهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا يحمل إسم " الأجيال الشابة كوكلاء للتغيير" لفائدة 100 من الخريجين المغاربة الشباب الذين سيحصلون على درجة الماستر في إسبانيا في القضايا ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

ويضع هذا المشروع المنسق من قبل الخدمة الإسبانية لتدويل التعليم، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بكلفة 2.5 مليون يورو ، مخططا للهجرة القانونية مع المغرب تم التعبير عنها في ثلاث مراحل رئيسية تتعلق بما قبل المغادرة، والتنقل في إسبانيا، وإعادة الإدماج مع تنفيذ مشاريع الأعمال وريادة الأعمال في المغرب بعد الانتهاء من الماستر.

وسيتمكن المستفيدون من الحصول على تكوين في إسبانيا،في قطاعات الهندسة الطاقية، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والتدبير السياحي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قبل العودة إلى المغرب لتطبيق المعارف التي اكتسبوها وإنشاء مشاريع تساهم في تقدم مجتمعهم.

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12:43ت م

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