الان تتابع مسؤول تنفيذي في أرامكو يكشف تفاصيل مثيرة عن الهجوم على منشأة نفط الخريص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الظهران- الخليج 365: قال مسؤول تنفيذي بأرامكو السعودية أن: الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام. وقال المسؤول السعودي أنه وفي الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفا فورا.

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