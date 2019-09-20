إيقاف قائد مركبه صدم شابين عمداً في أبي عريش

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365- حجب العصيمي:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان من القبض على قائد مركبة صدم شابين عمداً في أبو عريش.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالاشارة لماتم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي عن قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم شابّين عمداً بعد ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبي عريش مساء يوم أمس الأول الأربعاء ١٤٤١/١/١٩هـ ما نتج عنه إصابتهما ، وفراره من الموقع مترجلاً، وقام بعد ذلك بتسليم نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة و تم إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإشعار النيابة العامة.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.