الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم,من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية،على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه محافظة القنفذة،والليث،والخرمة،والمويه ،وتربة ،ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.